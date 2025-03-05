Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО для защиты Евросоюза

«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием. Но что бы ни случилось, решение (о его использовании — ред.) всегда останется за президентом республики», — сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.