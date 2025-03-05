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Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО для защиты Евросоюза

ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

Источник: AP 2024

«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием. Но что бы ни случилось, решение (о его использовании — ред.) всегда останется за президентом республики», — сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.