«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием. Но что бы ни случилось, решение (о его использовании — ред.) всегда останется за президентом республики», — сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.
Макрон решил начать дискуссию об использовании ЯО для защиты Евросоюза
ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.