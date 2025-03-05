Макрон выступил против перемирия на Украине

При этом Макрон уверен, что мир вступает в «новую эру». «США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — считает президент Франции.