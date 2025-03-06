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«Вступаем в новую эру»: Макрон о перемирии на Украине и ядерном оружии. Главное

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине. Основные заявления французского лидера — в подборке «Ъ».

Источник: AP 2024

  • Россия стала угрозой для Франции и Европы.
  • Мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность для себя, и это в интересах безопасности Европы.
  • Мир на Украине не может и не должен быть заключен любой ценой и по указке России, это не должна быть капитуляция.
  • США изменили позицию, меньше поддерживают Украину. Наши безопасность и благосостояние стали более неопределенными: мы вступаем в новую эру.
  • Хочу верить, что США будут на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если нет.
  • На Украине должны быть размещены европейские войска, чтобы гарантировать соблюдение мира после его заключения.
  • Решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
  • Будущее Европы не должны решать Москва и Вашингтон.
  • У Франции самая эффективная армия в Европе. Но военный бюджет нужно наращивать дальше.
  • На следующей неделе в Париже пройдет встреча начальников штабов европейских стран.