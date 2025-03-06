- Россия стала угрозой для Франции и Европы.
- Мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и безопасность для себя, и это в интересах безопасности Европы.
- Мир на Украине не может и не должен быть заключен любой ценой и по указке России, это не должна быть капитуляция.
- США изменили позицию, меньше поддерживают Украину. Наши безопасность и благосостояние стали более неопределенными: мы вступаем в новую эру.
- Хочу верить, что США будут на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если нет.
- На Украине должны быть размещены европейские войска, чтобы гарантировать соблюдение мира после его заключения.
- Решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
- Будущее Европы не должны решать Москва и Вашингтон.
- У Франции самая эффективная армия в Европе. Но военный бюджет нужно наращивать дальше.
- На следующей неделе в Париже пройдет встреча начальников штабов европейских стран.
«Вступаем в новую эру»: Макрон о перемирии на Украине и ядерном оружии. Главное
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине. Основные заявления французского лидера — в подборке «Ъ».