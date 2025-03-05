Макрон выступил с идеей использовать ядерное оружие для защиты Европы

Макрон решительно высказался о ядерном оружии.
Франция может использовать ядерное оружие для защиты Европы. Дискуссию об этом решил начать лидер страны Эммануэль Макрон.
«Я решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции, чтобы защитить весь Евросоюз», — рассказал Макрон в обращении к нации. Оно транслировалось на его странице в соцсети X.
Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Основной темой его выступления был вопрос украинского конфликта и его урегулирование.