Макрон увидел в воздухе российскую угрозу для Европы и Франции

Макрон увидел в России угрозу для Евросоюза.
Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации.
«Россия представляет угрозу для Франции и Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве», — сказал лидер. Трансляция обращения велась на его странице в соцсети X.
Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Кроме того, Франция начинает дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы.