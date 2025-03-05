Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон увидел в воздухе российскую угрозу для Европы и Франции

Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации.

Макрон увидел в России угрозу для Евросоюза.

Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации.

«Россия представляет угрозу для Франции и Европы в воздухе, социальных сетях и киберпространстве», — сказал лидер. Трансляция обращения велась на его странице в соцсети X.

Также Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. Кроме того, Франция начинает дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы.