Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«Парламентская дипломатия вновь прорывает антироссийскую блокаду. В комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу», — сообщил он в своем Telegram-канале.
При этом политик отметил, что приезд евродепутата в Москву состоялся спустя 1,5 месяца после визита вице-спикера нацсовета Словакии Андрея Данко.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что саммит в Лондоне не спасет испорченную репутацию Владимира Зеленского. Результаты встречи оказались нулевыми и не принесли ожидаемого успеха для главы киевского режима, отметил он.
Слуцкий также выразил сомнение в том, сможет ли Европа выполнить свои обещания по поддержке Украины, учитывая недостаток необходимых ресурсов. Он отметил, что вместо реальной помощи ЕС лишь создает образ, который не соответствует ожиданиям.