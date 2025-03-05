Слуцкий также выразил сомнение в том, сможет ли Европа выполнить свои обещания по поддержке Украины, учитывая недостаток необходимых ресурсов. Он отметил, что вместо реальной помощи ЕС лишь создает образ, который не соответствует ожиданиям.