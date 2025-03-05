Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду

В комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу.

Источник: Аргументы и факты

Парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Парламентская дипломатия вновь прорывает антироссийскую блокаду. В комитете по международным делам приняли депутата Европарламента от Словакии Любоша Благу», — сообщил он в своем Telegram-канале.

При этом политик отметил, что приезд евродепутата в Москву состоялся спустя 1,5 месяца после визита вице-спикера нацсовета Словакии Андрея Данко.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что саммит в Лондоне не спасет испорченную репутацию Владимира Зеленского. Результаты встречи оказались нулевыми и не принесли ожидаемого успеха для главы киевского режима, отметил он.

Слуцкий также выразил сомнение в том, сможет ли Европа выполнить свои обещания по поддержке Украины, учитывая недостаток необходимых ресурсов. Он отметил, что вместо реальной помощи ЕС лишь создает образ, который не соответствует ожиданиям.