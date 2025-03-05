Белый дом заявил о пересмотре финансирования помощи Украине

«Совет национальной безопасности сказал мне в этой связи, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Это пауза для пересмотра», — сказала госпожа Левитт в ходе брифинга в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о приостановке предоставления Киеву разведданных (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).