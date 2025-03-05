Белый дом заявил о пересмотре финансирования помощи Украине

«Совет национальной безопасности сказал мне в этой связи, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины. Это пауза для пересмотра», — сказала госпожа Левитт в ходе брифинга в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о приостановке предоставления Киеву разведданных (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
О приостановке передаче Украины разведданных в среду сообщил Sky News. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что «пауза в том, что касается военных вопросов и разведки» необходима, чтобы «призвать всех обеспечить мир во всем мире».
Разведданные не передаются из-за приостановки Вашингтоном военной помощи Киеву. Решение было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон может продолжить поставки помощи Киеву в случае возобновления переговоров о соглашении по полезным ископаемым.