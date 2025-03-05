Макрон заявил о потенциальном размещении европейского контингента на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах собрать начальников генштабов стран, поддерживающих Украину, для обсуждения размещения европейского контингента в стране. По его словам, это необходимо для обеспечения гарантий безопасности, так как «России нельзя доверять на слово».