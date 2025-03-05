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Макрон заявил о потенциальном размещении европейского контингента на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах собрать начальников генштабов стран, поддерживающих Украину, для обсуждения размещения европейского контингента в стране. По его словам, это необходимо для обеспечения гарантий безопасности, так как «России нельзя доверять на слово».

Источник: Life.ru

Он уточнил, что европейские силы не будут участвовать в боевых действиях, их задача — следить за соблюдением мирного соглашения после его подписания. Встреча начальников штабов запланирована на следующей неделе в Париже.

Макрон также заявил, что украинский конфликт представляет угрозу для Европы. Он подчеркнул необходимость продолжения помощи ВСУ, поскольку, по его мнению, Россия «не остановится на Украине».

Также французский президент объявил о решении начать обсуждение возможного применения ядерного арсенала Франции для защиты Европейского Союза. Макрон подчеркнул, что запустит стратегические дискуссии о защите европейских союзников с использованием ядерного потенциала Парижа.