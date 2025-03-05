Эмманюэль Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с очередной антироссийской речью. На этот раз он заговорил о перевооружении и глобальном усилении армии РФ, транслировал телеканал BFMTV.
Президент Франции заявил, что Россия стала «угрозой» для Европы и, в частности, Франции. По его словам, государство опасно для ЕС и в воздушном пространстве, и в соцсетях. Он также подчеркнул якобы угрозу РФ для европейского киберпространства.
«К 2030 году Россия планирует усилить свою армию еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами», — считает Эмманюэль Макрон.
В связи с этим Франция планирует начать диалог об использовании ядерного оружия. Страна способна задействовать свой арсенал для защиты континента и стран Евросоюза.