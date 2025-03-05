Американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил, что бывший глава ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Киев и призывал Владимира Зеленского сократить масштабы коррупции.
По его мнению, сам факт необходимости такого визита стал ударом по репутации США.
Риттер также отметил, что администрация экс-президента Джо Байдена опасалась, что коррупционные схемы на Украине становятся все более очевидными и их трудно скрывать.
Ранее сообщалось, что западные политики и представители военного сектора боятся раскрытия правды об Украине после окончания конфликта.