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Риттер: Бернс на посту директора ЦРУ советовал Зеленскому воровать меньше

Риттер также отметил, что администрация экс-президента Джо Байдена опасалась, что коррупционные схемы на Украине становятся все более очевидными.

Источник: Аргументы и факты

Американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил, что бывший глава ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Киев и призывал Владимира Зеленского сократить масштабы коррупции.

По его мнению, сам факт необходимости такого визита стал ударом по репутации США.

Риттер также отметил, что администрация экс-президента Джо Байдена опасалась, что коррупционные схемы на Украине становятся все более очевидными и их трудно скрывать.

Ранее сообщалось, что западные политики и представители военного сектора боятся раскрытия правды об Украине после окончания конфликта.