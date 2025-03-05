Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине

Франция инициирует встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на территории Украины.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего обращения к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон подчеркнул необходимость долгосрочных гарантий безопасности для Украины, поскольку, по его словам, доверять обещаниям России нельзя. В качестве одного из инструментов обеспечения этих гарантий он предложил размещение на украинской территории европейских сил, которые, по его заверениям, не будут участвовать в боевых действиях, а их задачей станет контроль за выполнением возможного мирного соглашения.
Глава Франции анонсировал предстоящую встречу военных руководителей стран, готовых взять на себя обязательства в этом вопросе, которая состоится в Париже на следующей неделе. По его словам, эта инициатива вписывается в более масштабный план по созданию устойчивого, долгосрочного и подконтрольного мирного урегулирования, разработанный в сотрудничестве с Киевом и рядом европейских государств. Данный подход Макрон также обсуждал во время недавнего визита в США.
Французский лидер охарактеризовал украинский конфликт как проблему глобального масштаба, представляющую угрозу европейской безопасности. Он указал на рост военного потенциала России, включая увеличение численности войск и усиление вооруженных сил, выразив сомнение в том, что Москва ограничится только действиями на Украине. В связи с этим Макрон призвал продолжать поддержку Киева вплоть до момента, когда украинская сторона сможет начать переговоры с Россией. При этом он выступил против «хрупкого перемирия», подчеркнув, что мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины и ее разрушения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что приход к власти в США Дональда Трампа привел к тому, что теперь у лидеров Евросоюза «уходит почва из-под ног».