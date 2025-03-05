Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине

Французский лидер охарактеризовал украинский конфликт как проблему глобального масштаба, представляющую угрозу европейской безопасности. Он указал на рост военного потенциала России, включая увеличение численности войск и усиление вооруженных сил, выразив сомнение в том, что Москва ограничится только действиями на Украине. В связи с этим Макрон призвал продолжать поддержку Киева вплоть до момента, когда украинская сторона сможет начать переговоры с Россией. При этом он выступил против «хрупкого перемирия», подчеркнув, что мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины и ее разрушения.