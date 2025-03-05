Глава Минфина Италии призвал не спешить с перевооружением Европы

«Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить», — заключил министр.