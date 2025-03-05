Глава Минфина Италии призвал не спешить с перевооружением Европы

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подчеркнул важность осторожного подхода к масштабному плану по укреплению обороноспособности Европы.
В своем выступлении на мероприятии партии «Лига» в Палате депутатов он отметил, что необходимо избегать поспешных решений, особенно когда речь идет о финансовых обязательствах.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который предполагает мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборону Европы. Этот пакет включает кредиты на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.
Джорджетти отметил, что важно различать помощь Украине, которая является неотложной задачей, и долгосрочные инвестиции в европейскую оборону и безопасность.
«Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить», — заключил министр.