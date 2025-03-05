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Глава Минфина Италии призвал не спешить с перевооружением Европы

Джорджетти заявил о необходимости вдумчиво подходить к инвестициям в оборону.

Источник: Аргументы и факты

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подчеркнул важность осторожного подхода к масштабному плану по укреплению обороноспособности Европы.

В своем выступлении на мероприятии партии «Лига» в Палате депутатов он отметил, что необходимо избегать поспешных решений, особенно когда речь идет о финансовых обязательствах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который предполагает мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборону Европы. Этот пакет включает кредиты на противовоздушную оборону и возможность использования средств из программы политики сплоченности.

Джорджетти отметил, что важно различать помощь Украине, которая является неотложной задачей, и долгосрочные инвестиции в европейскую оборону и безопасность.

«Вы не идете в супермаркет за беспилотником или сверхзвуковой ракетой. Вам нужны запланированные инвестиции. Мы не должны впадать в синдром покупки всего вместе, как мы это делали с вакцинами от COVID или газом, чтобы потом часть из них выбросить», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) оценила общий уровень неиспользуемых накоплений граждан стран ЕС в €10 трлн, и она намерена изыскать способы мобилизовать эти средства для финансирования планов милитаризации Европы и поддержки европейского ВПК.