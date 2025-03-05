Белый дом обвинил демократов в том, что во время выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом они продемонстрировали большую поддержку Украине, чем собственной стране.
Об этом заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.
Она отметила, что поведение представителей Демократической партии выглядело неприемлемо и свидетельствовало об их отдаленности от интересов американского общества. По ее словам, законодатели не выразили поддержки, когда Трамп поднимал вопросы, касающиеся проблем обычных граждан США, но активно реагировали, когда речь заходила об Украине. Ливитт подчеркнула, что демократы даже не стали аплодировать в память о двух девушках, погибших от рук нелегальных мигрантов, тогда как одной из немногих тем, вызвавших их одобрение, оказалась поддержка Киева.
Пресс-секретарь обратила внимание на то, что отказ от аплодисментов в адрес американцев в сочетании с выраженной поддержкой Украины является показательным. Она также добавила, что Трамп прилагает серьезные усилия для завершения конфликта на Украине, поэтому, по ее мнению, именно ему следовало бы оказывать поддержку, а не игнорировать его инициативы.
Ранее конгрессмен-демократ Эл Грин сообщил о своей новой инициативе, направленной на запуск процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.