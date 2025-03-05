Она отметила, что поведение представителей Демократической партии выглядело неприемлемо и свидетельствовало об их отдаленности от интересов американского общества. По ее словам, законодатели не выразили поддержки, когда Трамп поднимал вопросы, касающиеся проблем обычных граждан США, но активно реагировали, когда речь заходила об Украине. Ливитт подчеркнула, что демократы даже не стали аплодировать в память о двух девушках, погибших от рук нелегальных мигрантов, тогда как одной из немногих тем, вызвавших их одобрение, оказалась поддержка Киева.