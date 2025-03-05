Белый дом: приостановка военной помощи Украине нужна США для ее пересмотра

США пересматривают все аспекты отношений с Украиной, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Эти решения приняты после дипломатического провала Владимира Зеленского на переговорах с президентом Дональдом Трампом 28 февраля. Тем временем, президент Украины заявил о подготовке новой встречи с руководством США, которая может состояться на следующей неделе.