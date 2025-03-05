Макрон: Франция нарастит военный бюджет и будет вкладываться в оборону

Франция продолжит увеличивать военные расходы и усиливать инвестиции в оборонную сферу, при этом дополнительное финансирование не повлечет за собой повышение налогов для населения.
Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в своем обращении, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца.
По его словам, текущая ситуация требует пересмотра бюджетных приоритетов и привлечения как государственных, так и частных инвестиций. Он подчеркнул, что эти изменения будут сопровождаться реформами и потребуют решительности.
Макрон указал, что в условиях современных угроз оставаться пассивным наблюдателем недопустимо, а для обеспечения безопасности Европы и Украины необходимо принимать своевременные решения. Он призвал страны ЕС к сплоченности и активным действиям, подчеркнув, что защита требует не только политических решений, военной техники и финансирования, но и единства нации.
Президент также отметил, что эпоха «дивидендов мира» осталась в прошлом, и теперь ответственность за будущее лежит на нынешнем поколении. По его мнению, от принятых сегодня обязательств зависит, смогут ли будущие поколения воспользоваться их результатами.
Ранее стало известно, что Франция инициирует встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на территории Украины.