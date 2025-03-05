Макрон: Франция нарастит военный бюджет и будет вкладываться в оборону

Макрон указал, что в условиях современных угроз оставаться пассивным наблюдателем недопустимо, а для обеспечения безопасности Европы и Украины необходимо принимать своевременные решения. Он призвал страны ЕС к сплоченности и активным действиям, подчеркнув, что защита требует не только политических решений, военной техники и финансирования, но и единства нации.