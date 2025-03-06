Стало известно о попытке Зеленского обмануть Трампа по поводу урегулирования СВО

«[Зеленский] думал-думал — вместе, кстати, со своими европейскими спонсорами — и предложил якобы что-то новенькое, в частности перемирие на море. Видимо, с памятью у него тоже что-то случилось. Лучше бы не предлагал. Потому что всё это новенькое — на самом деле совсем старенькое», — передает слова источника telegram-канал «Специально для RT».