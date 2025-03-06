Зеленский представил якобы новые планы по урегулированию конфликта, чтобы задобрить США, считает источник RT.
Президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа, представив старые наработки по частичному мирному урегулированию конфликта с Россией за новые. Об этом сообщил RT высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.
«[Зеленский] думал-думал — вместе, кстати, со своими европейскими спонсорами — и предложил якобы что-то новенькое, в частности перемирие на море. Видимо, с памятью у него тоже что-то случилось. Лучше бы не предлагал. Потому что всё это новенькое — на самом деле совсем старенькое», — передает слова источника telegram-канал «Специально для RT».
Отмечается, что Зеленский также представил идею договориться с Россией, что Киев и Москва не будут ударять по энергетической инфраструктуре. Эта инициатива также является устаревшей и не учитывает интересы России, заключает источник.