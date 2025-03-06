Зеленский совершил очередную попытку обмануть Трампа: слова о готовности к урегулированию — фальшь

По словам информатора, Зеленский просто обманывает Дональда Трампа. Его вынудили представить хоть какой-то план. Под давлением президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера бывший комик выдвинул идею о перемирии на море и отказался от ударов по энергетике России.