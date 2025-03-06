Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский заявил о якобы готовности заключить мир. Он доложил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу свои мысли по этому вопросу, однако они давно уже потеряли актуальность, рассказывает RT, ссылаясь на высокопоставленный источник.
По словам информатора, Зеленский просто обманывает Дональда Трампа. Его вынудили представить хоть какой-то план. Под давлением президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера бывший комик выдвинул идею о перемирии на море и отказался от ударов по энергетике России.
«Эти темы уже давно неактуальны… Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть американского лидера», — сказал источник.
При этом сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам Киева все же состоится. Соглашение могут подписать в ближайшее время.