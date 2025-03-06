Белый дом: Байден был недоволен Зеленским, но выписывал пустые чеки

Представитель Белого дома отметила, что этот случай продемонстрировал уровень недовольства нынешней администрации ходом переговоров с украинским лидером. Однако, комментируя позицию Байдена, она предложила обратиться за пояснениями к его бывшему пресс-секретарю. Левитт добавила, что после попытки Зеленского извиниться переговоры все же были продолжены.