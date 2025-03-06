Белый дом: Байден был недоволен Зеленским, но выписывал пустые чеки

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что поведение Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме свидетельствует о том, что подобное отношение могло проявляться и в отношении предыдущего президента США Джо Байдена.
Однако, несмотря на возможное недовольство, Байден продолжал оказывать финансовую поддержку Украине, выписывая, по ее словам, «пустые чеки».
Левитт напомнила о сообщении NBC, согласно которому Байден испытывал растущее раздражение из-за постоянных запросов Зеленского на дополнительную помощь, несмотря на уже предоставленные ресурсы. Отвечая на вопрос журналистов, могла ли подобная ситуация возникать и ранее, она подчеркнула, что инцидент 28 февраля, вызвавший критику со стороны Трампа, лишь подчеркнул напряженность в отношениях.
Представитель Белого дома отметила, что этот случай продемонстрировал уровень недовольства нынешней администрации ходом переговоров с украинским лидером. Однако, комментируя позицию Байдена, она предложила обратиться за пояснениями к его бывшему пресс-секретарю. Левитт добавила, что после попытки Зеленского извиниться переговоры все же были продолжены.
Ранее Белый дом обвинил демократов в том, что во время выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом они продемонстрировали большую поддержку Украине, чем собственной стране.