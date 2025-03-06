Макрон: ЕС введет ответные меры в случае пошлин со стороны США

Европейский Союз (ЕС) активно готовит ответные экономические меры на случай введения Соединенными Штатами торговых пошлин против европейских товаров. Об этом 5 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца.
Макрон подчеркнул, что необходимо быть готовыми к возможным действиям США, которые уже подтвердили введение тарифов на товары из Канады и Мексики. Он отметил, что такие меры могут негативно сказаться на обеих экономиках и затронуть определенные отрасли, однако Франция и ЕС не останутся без ответа на эти действия.
Кроме того, президент Франции добавил, что страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от введения пошлин, подчеркивая важность сотрудничества и взаимовыгодной торговли между регионами.
Ранее в некоторых провинциях Канады запретили продажу алкоголя из США в ответ на введенные американским лидером Дональдом Трампом пошлины на канадские товары.