Макрон: ЕС введет ответные меры в случае пошлин со стороны США

Макрон подчеркнул, что необходимо быть готовыми к возможным действиям США, которые уже подтвердили введение тарифов на товары из Канады и Мексики. Он отметил, что такие меры могут негативно сказаться на обеих экономиках и затронуть определенные отрасли, однако Франция и ЕС не останутся без ответа на эти действия.