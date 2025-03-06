Против конца СВО и за ядерное оружие: Макрон обратился к нации с важным заявлением

Макрон заявил, что мир на Украине не может быть построен под российским диктатом.
Перемирие на Украине не может закончиться капитуляцией Киева. Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза, а Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы. Такие заявления сделал президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в ночь на 6 марта. Главное о заявлениях Макрона о ядерном оружии и Украине — в материале URA.RU.
Макрон увидел в воздухе российскую угрозу для Европы и Франции.
Россия представляет собой угрозу для Парижа и стран Евросоюза в различных сферах. В их числе — воздушное пространство, социальные сети и киберпространство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего обращения к нации, которое транслировалось через его страницу в соцсети X.
Макрон также обратил внимание на необходимость усиления мер безопасности и разработки новых стратегий для защиты от возможных угроз. Он подчеркнул важность сотрудничества между странами ЕС в борьбе с этими вызовами.
Макрон выступил с идеей использовать ядерное оружие для защиты Европы.
Во время своего обращения к нации президент Франции объявил о начале дискуссии касательно потенциального использования французского ядерного арсенала для обеспечения безопасности Евросоюза. «Я решил инициировать обсуждение вопроса применения нашего ядерного оружия для защиты Евросоюза в целом», — подчеркнул Макрон.
Макрон выступил против перемирия на Украине.
Основной темой выступления Макрона стал вопрос украинского конфликта и его урегулирование. Макрон выразил мнение, что мир на Украине не может быть построен любой ценой. Президент подчеркнул, что перемирие не должно означать капитуляцию Киева.
Франция соберет глав генштабов стран ЕС для обсуждения гарантий Украине.
На следующей неделе Франция организует встречу главнокомандующих армиями стран ЕС, которые выразили желание участвовать в миссии по сохранению гарантий безопасности Украины. «Возможно, мирное урегулирование на Украине потребует присутствия европейских войск. Эти силы не будут отправлены для участия в боевых действиях. Их главная задача — обеспечение соблюдения мирного соглашения сразу после его подписания», — подчеркнул Макрон.
Франция продолжит наращивать военный бюджет.
Франция продолжит наращивать военный потенциал и будет инвестировать в оборону. Данные меры не отразится на населении в плане увеличения налогов, заявил Макрон, однако «это потребует реформ, выбора и мужества», — добавил президент.
Он также заявил, что «с учетом нынешних угроз оставаться зрителем — просто безумие». По его словам необходимо принимать решения для безопасности и ЕС, и Украины.
ЕС готовит ответные меры на случай введения таможенных тарифов США.
Евросоюз разрабатывает меры в ответ на возможное введение США пошлин на европейские товары, однако стремится переубедить президента Дональда Трампа отказаться от этих планов. «Такой шаг будет иметь последствия для нашей экономики. Мы не оставим это без ответа», — добавил президент Макрон.
Ранее Трамп объявил о возможном введении тарифов на импортные товары из Европейского союза, в том числе автомобили. В ответ представитель Еврокомиссии Олоф Жилл призвал Вашингтон к открытому диалогу и подчеркнул, что ЕС не стремится к конфронтации в торговых отношениях.