Против конца СВО и за ядерное оружие: Макрон обратился к нации с важным заявлением

Перемирие на Украине не может закончиться капитуляцией Киева. Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза, а Франция может начать использовать ядерное оружие для защиты Европы. Такие заявления сделал президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в ночь на 6 марта. Главное о заявлениях Макрона о ядерном оружии и Украине — в материале URA.RU.