Politico: ЕС придется оплачивать Киеву боеприпасы, пока Трамп не умрёт

«Оборонные расходы превращаются в постоянную статью бюджета. Мы как будто убрали солнце, и теперь вынуждены платить за отопление каждый день. Точно так же каждый день нужно оплачивать боеприпасы на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока Трамп не умрёт», — поделился дипломат.
Издание сообщает, что на саммите ЕС планируют одобрить выделение до 800 миллиардов евро в ближайшие годы для поддержки Киева.
В ЕС также рассматривают возможность того, что США могут заключить соглашение с Россией без согласования с европейскими союзниками. Это заставит Европу приспосабливаться к новым обстоятельствам, утверждают источники.
«Наихудший сценарий состоит в том, что США вскоре могут объявить о соглашении, которого требует Россия, и предложат Украине и Европе принять его», — говорится в статье.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к стране назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что это будет актуально ещё долгие годы.