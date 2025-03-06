Politico: ЕС придется оплачивать Киеву боеприпасы, пока Трамп не умрёт

«Оборонные расходы превращаются в постоянную статью бюджета. Мы как будто убрали солнце, и теперь вынуждены платить за отопление каждый день. Точно так же каждый день нужно оплачивать боеприпасы на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока Трамп не умрёт», — поделился дипломат.