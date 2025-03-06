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Рогов: начались бои за село Вольное Поле близ Днепропетровской области

Активные столкновения развернулись и на высотах к северу от этого населенного пункта.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска из состава группировки «Восток» продвинулись к окраинам села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Село Вольное Поле находится в непосредственной близости от Привольного, которое ранее было взято под контроль российскими силами. Оба населенных пункта расположены на западной территории ДНР. По словам Рогова, после освобождения Привольного войска продолжили наступление и вошли в приграничные районы Вольного Поля, где начались бои за установление полного контроля над селом.

Он уточнил, что Вольное Поле находится приблизительно в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Кроме того, активные столкновения развернулись и на высотах к северу от этого населенного пункта, где находятся важные оборонительные позиции украинских войск.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что успехи армии России в районе Суджи в Курской области носят тактический характер. Поэтому оценку ситуации целесообразно давать только после полного поражения украинских войск.