Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что мирный план, предложенный западноевропейскими странами для Украины и разработанный без участия России, не имеет никакой ценности. Он подчеркнул, что любые попытки достичь мира, игнорируя интересы России, будут бесполезны. Сальдо сделал это заявление в интервью РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют посетить Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским. Целью их поездки является представление нового плана по урегулированию военного конфликта в Украине.
Сальдо отметил, что без учета мнения России любые инициативы по мирному разрешению ситуации будут неэффективными.
«Все это невозможно сделать без учета интересов нашей страны, а значит, любой мирный план, разработанный в обход России, не имеет ни малейшей ценности», — сказал он.
Ранее глава США Дональд Трамп ранее сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил готовность как можно скорее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Дмитрий Песков заявил, что власти РФ положительно относятся к информации о готовности Зеленского к обсуждению мира на Украине.