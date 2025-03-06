Сальдо: план Европы по Украине, разработанный в обход РФ, не имеет ценности

Ранее глава США Дональд Трамп ранее сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил готовность как можно скорее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Дмитрий Песков заявил, что власти РФ положительно относятся к информации о готовности Зеленского к обсуждению мира на Украине.