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МИД РФ: резолюция ГА ООН призывает к объединению в борьбе с угрозами миру

Продвижение данной резолюции является частью работы РФ и ее соавторов по сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Источник: Аргументы и факты

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная 80-й годовщине завершения Второй мировой войны, содержит призыв к государствам-членам объединить усилия в борьбе с современными вызовами и угрозами международному миру и безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

В российском дипведомстве отметили, что продвижение данной резолюции является частью работы России и ее соавторов по сохранению исторической правды о событиях и итогах Второй мировой войны. В документе акцентируется внимание на том, что окончание войны стало основой для создания Организации Объединенных Наций, целью которой является предотвращение будущих конфликтов и страданий.

Принятие резолюции рассматривается как дань уважения подвигу предков, которые освободили человечество от сил зла, а также как память о героях, сражавшихся с нацизмом, фашизмом и японским милитаризмом, и о миллионах жертв среди гражданского населения. В МИД РФ подчеркнули важность этого документа для сохранения исторической памяти и укрепления международного сотрудничества.

Ранее Генассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и запросила проведение торжественного заседания в память о жертвах конфликта.