МИД РФ: резолюция ГА ООН призывает к объединению в борьбе с угрозами миру

В российском дипведомстве отметили, что продвижение данной резолюции является частью работы России и ее соавторов по сохранению исторической правды о событиях и итогах Второй мировой войны. В документе акцентируется внимание на том, что окончание войны стало основой для создания Организации Объединенных Наций, целью которой является предотвращение будущих конфликтов и страданий.