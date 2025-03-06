«По-настоящему весеннее выступление»: Захарова иронично прокомментировала речь Макрона

Она назвала речь французского лидера «по-настоящему весенней». Мария Захарова посмеялась над спором Эмманюэля Макрона и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Они померялись армиями. Каждый считает, что в его стране «самые мощные» военные силы. Однако самое забавное, что в Россию собирается посол Франции. Макрон же говорит, что РФ стоит «утихомирить».