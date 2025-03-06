«По-настоящему весеннее выступление»: Захарова иронично прокомментировала речь Макрона

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с речью. Он традиционно заявил об «угрозах» со стороны России, крупнейшей армии Франции и ядерном оружии, способном всех усмирить. На выступление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она назвала речь французского лидера «по-настоящему весенней». Мария Захарова посмеялась над спором Эмманюэля Макрона и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Они померялись армиями. Каждый считает, что в его стране «самые мощные» военные силы. Однако самое забавное, что в Россию собирается посол Франции. Макрон же говорит, что РФ стоит «утихомирить».
«Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз», — риторически вопросила Мария Захарова.
Она также указала на страх европейцев перед президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер выбивает почву из-под ног лидеров Евросоюза.