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ФРГ отказалась от планов возобновления поставок газа из России

Германия закрыла вопрос о возобновлении поставок газа из России и восстановлении «Северного потока — 2». Официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что последняя труба газопровода не сертифицирована, и Берлин не планирует снова зависеть от российского топлива.

Источник: Life.ru

«Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.

Ранее издание Bild сообщило, что США через своего спецпосланника Ричарда Гренелла пытались договориться о возобновлении работы «Северного потока — 2» с участием американских инвесторов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде заявлял, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить «Северный поток — 2». По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить газопровод, надо потратить около 633 млн евро.