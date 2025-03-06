ФРГ отказалась от планов возобновления поставок газа из России

«Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию», — сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина.
Ранее издание Bild сообщило, что США через своего спецпосланника Ричарда Гренелла пытались договориться о возобновлении работы «Северного потока — 2» с участием американских инвесторов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прежде заявлял, что не обладает какой-либо информацией о планах США перезапустить «Северный поток — 2». По предварительной оценке, чтобы полностью восстановить газопровод, надо потратить около 633 млн евро.