Новый закон в Ирландии позволит отправить спецназ на Украину без одобрения ООН

Кроме того, Дублин одобрил помощь Киеву на сумму 100 миллионов евро. Эти средства направят на нелетальное военное оборудование и боевую поддержку. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин отметил, что решение США приостановить военную помощь Украине — серьёзный вызов и значительный неудачный момент.