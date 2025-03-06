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Новый закон в Ирландии позволит отправить спецназ на Украину без одобрения ООН

Ирландия рассматривает возможность отправки спецназа на Украину, если примут новый закон, позволяющий упростить развёртывание военных за рубежом. Такое решение связано с защитой ирландского посольства в Киеве, сообщает телеканал RTE News.

«Ирландское правительство поддерживает законопроект, который снимает требование одобрения ООН для развёртывания ирландских миротворческих сил за пределами страны», — указано в статье.

Кроме того, Дублин одобрил помощь Киеву на сумму 100 миллионов евро. Эти средства направят на нелетальное военное оборудование и боевую поддержку. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин отметил, что решение США приостановить военную помощь Украине — серьёзный вызов и значительный неудачный момент.

Life.ru ранее сообщал, что премьер Великобритании Киир Стармер планирует вскоре представить президенту США Дональду Трампу инициативу «Европа-плюс». В нее войдут страны, готовые разместить миротворцев на Украине для обеспечения безопасности. Недавно Стармер представил свой план разрешения украинского кризиса на саммите в Лондоне.