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NYT: приостановка помощи США Киеву может быть недолгой в случае уступок Киева

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Вашингтон допускает, что приостановка помощи США Украине может быть непродолжительной, если Киев пойдет на уступки Белому дому. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

Источник: AP 2024

По ее сведениям, американские чиновники считают, что «пауза в военных поставках и предоставлении разведывательной информации» может быть «относительно непродолжительной», если Владимир Зеленский согласится с требованиями администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее представитель Минобороны США в ответ на просьбу на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться». Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине «не задержится здесь надолго», и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.