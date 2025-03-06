NYT: приостановка помощи США Киеву может быть недолгой в случае уступок Киева

По ее сведениям, американские чиновники считают, что «пауза в военных поставках и предоставлении разведывательной информации» может быть «относительно непродолжительной», если Владимир Зеленский согласится с требованиями администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее представитель Минобороны США в ответ на просьбу на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.
3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться». Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине «не задержится здесь надолго», и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.