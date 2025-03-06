NYT: приостановка помощи США Киеву может быть недолгой в случае уступок Киева

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться». Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине «не задержится здесь надолго», и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.