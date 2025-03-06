Макрон предупредил французов о «российской угрозе»

Он обвинил Россию во множестве бед. По его словам, Москва «нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов», «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях». Макрон отметил, что «за пределами Украины угроза со стороны России существует и касается нас, не зная границ».