Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо считает, что воинственная риторика Эмманюэля Макрона о «российской угрозе» лишь усиливает напряженность и свидетельствует о его стремлении втянуть Францию в противостояние с Россией.
Политик обратил внимание на заявление французского президента от 5 марта, в котором тот говорил о «вступлении в новую эру». По мнению Филиппо, эти слова указывают на намерение Макрона двигаться в сторону конфликта, создавая образ всепроникающей угрозы со стороны России, чтобы оправдать свои агрессивные шаги.
Особое возмущение у него вызвили планы Макрона по отправке французских военных на Украину, которые тот подтвердил в своем обращении. Филиппо расценил это как «преступление против мира», подчеркнув, что такие действия приведут к еще большей эскалации. Он также выразил опасения по поводу инициативы французского президента распространить возможности ядерного сдерживания на другие страны ЕС, предположив, что таким образом управление французским ядерным арсеналом может перейти под европейский контроль.
На фоне этих заявлений Филиппо призвал граждан Франции выступить против милитаристской политики Макрона и его правительства. В поддержку своей позиции он анонсировал проведение 8 марта массовой акции за мир.
Ранее французский лидер охарактеризовал украинский конфликт как проблему глобального масштаба, представляющую угрозу европейской безопасности. Он указал на рост военного потенциала России, включая увеличение численности войск и усиление вооруженных сил, выразив сомнение в том, что Москва ограничится только действиями на Украине.