Особое возмущение у него вызвили планы Макрона по отправке французских военных на Украину, которые тот подтвердил в своем обращении. Филиппо расценил это как «преступление против мира», подчеркнув, что такие действия приведут к еще большей эскалации. Он также выразил опасения по поводу инициативы французского президента распространить возможности ядерного сдерживания на другие страны ЕС, предположив, что таким образом управление французским ядерным арсеналом может перейти под европейский контроль.