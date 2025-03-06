Захарова не поняла смысл визита посла Франции в РФ после речи Макрона

Визит французского посла в Россию кажется непонятным на фоне речей Макрона, заявила Захарова.
Цели визита французского посла в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости «утихомирить» Россию кажутся непонятными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последнее обращение лидера к нации.
«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним… Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются “утихомирить”, ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — написала Захарова в telegram-канале.
Также официальный представитель ведомства заявила, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский нашли новое занятие для общего досуга. По ее словам, они начали меряться своими армиями.