Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова не поняла смысл визита посла Франции в РФ после речи Макрона

Цели визита французского посла в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости «утихомирить» Россию кажутся непонятными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последнее обращение лидера к нации.

Визит французского посла в Россию кажется непонятным на фоне речей Макрона, заявила Захарова.

Цели визита французского посла в Москву на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости «утихомирить» Россию кажутся непонятными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последнее обращение лидера к нации.

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним… Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются “утихомирить”, ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?» — написала Захарова в telegram-канале.

Также официальный представитель ведомства заявила, что Макрон и президент Украины Владимир Зеленский нашли новое занятие для общего досуга. По ее словам, они начали меряться своими армиями.