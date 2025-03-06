Медведев ответил Макрону на заявления об угрозе со стороны России

Накануне, 5 марта, президент Франции выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что угроза от России исходит в воздухе, в соцсетях и киберпространстве. Господин Макрон отметил, что Москва «продолжает перевооружаться». По его словам, он также готов начать дискуссию о принятии ЕС под «ядерный зонтик» Франции.