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Медведев ответил Макрону на заявления об угрозе со стороны России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова французского президента Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию «угрозой для Франции и Европы». Господин Медведев заявил, что сам французский лидер не представляет угрозы и «исчезнет навсегда» в мае 2027 года, когда завершится его второй президентский срок.

Источник: РИА "Новости"

«Однако сам Микрон (Макрон.—»Ъ«) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал зампред Совбеза в соцсети Х.

Накануне, 5 марта, президент Франции выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что угроза от России исходит в воздухе, в соцсетях и киберпространстве. Господин Макрон отметил, что Москва «продолжает перевооружаться». По его словам, он также готов начать дискуссию о принятии ЕС под «ядерный зонтик» Франции.