ГД приняла закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит особые условия для получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает РИА Новости.
Данная инициатива предоставляет возможность повторного получения бесплатного земельного участка для льготных категорий граждан, включая многодетные семьи и ветеранов боевых действий. Также предусмотрено, что право на бесплатный участок будет иметь и те, чьи земли пострадали в ходе вооруженных конфликтов.
При этом граждане сохраняют право на старый участок, который был поврежден, а также возможность отказаться от него. Это нововведение направлено на поддержку пострадавших и восстановление их прав на землю.
Ранее в Госдуме предложили информировать в обязательном порядке родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Введение такого механизма стало бы справедливым шагом.