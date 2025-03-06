«Он навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся»: Медведев посмеялся над словами Макрона о российской угрозе

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами, заявил, что Россия представляет опасность для Европы. Страна якобы угрожает и французам, в частности. На это заявление ответил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсетях.
Дмитрий Медведев отметил, что сам Эмманюэль Макрон не представляет никакой угрозы. После мая 2027 года о нем никто и не вспомнит. На эту дату, по всей вероятности, назначат президентские выборы во Франции.
«Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — заключил Дмитрий Медведев.
По словам Макрона, РФ опасна для Евросоюза в воздушном пространстве, в социальных сетях и даже в киберпространстве. В общем, везде. При этом никакой конкретики в речи Макрона не было.