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Сенатор Шендерюк-Жидков: размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок

Шендерюк-Жидков признал, что французские силы ядерного сдерживания значительно уступают российским и американским.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков раскритиковал высказывания Эммануэля Макрона о военной мощи Франции, назвав их неубедительными.

В интервью РИА Новости он выразил сомнение в том, что генерал Шарль де Голль мог бы представить, как созданное им ради суверенитета страны ядерное оружие окажется в руках тех, кого сенатор назвал «обезумевшими наследниками».

Макрон в своем выступлении на канале BFMTV заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы, а также подчеркнул намерение увеличивать военный бюджет и расширять инвестиции в оборонную сферу. Кроме того, он предложил обсудить возможность использования французского ядерного арсенала для защиты всего Европейского союза.

Комментируя эти заявления, Шендерюк-Жидков отметил, что французские силы ядерного сдерживания значительно уступают российским и американским, и в лучшем случае способны обеспечить лишь безопасность самой Франции. В связи с этим он усомнился в целесообразности распространения французского ядерного щита на весь ЕС и выразил мнение, что попытки Макрона продемонстрировать ядерную мощь выглядят несерьезно.

Ранее лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо высказал мнение, что воинственная риторика Эмманюэля Макрона о «российской угрозе» лишь усиливает напряженность и свидетельствует о его стремлении втянуть Францию в противостояние с Россией.