Сенатор Шендерюк-Жидков: размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок

Комментируя эти заявления, Шендерюк-Жидков отметил, что французские силы ядерного сдерживания значительно уступают российским и американским, и в лучшем случае способны обеспечить лишь безопасность самой Франции. В связи с этим он усомнился в целесообразности распространения французского ядерного щита на весь ЕС и выразил мнение, что попытки Макрона продемонстрировать ядерную мощь выглядят несерьезно.