Решение о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры было отложено в 2023 году.
Президент России Владимир Путин принял решение отложить план массового удара по энергообъектам Украины в зимний период 2023 года. Решение было принято на фоне различных предложений об отказе от таких ударов и потенциальных последствий для мирного населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.
«Рассматривался план нанесения массового удара… зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года», — говорится в публикации в Telegram-канале «Специально для RT».
При этом Украина продолжила наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников, как сообщает источник. Эффективность таких ударов существенно ниже по сравнению с потенциальными возможностями российской стороны. Также есть информация о том, что примерно 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая связана с военно-промышленным комплексом и действиями ВСУ, на данный момент разрушено.
Также источник рассказал RT, что президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа. Так, лидер представил идею договориться с Россией о том, что Киев и Москва не будут ударять по энергообъектам, как новую. При этом идея является устаревшей и неоднократно доказывала свою нежизнеспособность.