При этом Украина продолжила наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников, как сообщает источник. Эффективность таких ударов существенно ниже по сравнению с потенциальными возможностями российской стороны. Также есть информация о том, что примерно 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая связана с военно-промышленным комплексом и действиями ВСУ, на данный момент разрушено.