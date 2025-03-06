Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: Путин даровал Украине пощаду в 2023 году

Президент России Владимир Путин принял решение отложить план массового удара по энергообъектам Украины в зимний период 2023 года. Решение было принято на фоне различных предложений об отказе от таких ударов и потенциальных последствий для мирного населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

Решение о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры было отложено в 2023 году.

Президент России Владимир Путин принял решение отложить план массового удара по энергообъектам Украины в зимний период 2023 года. Решение было принято на фоне различных предложений об отказе от таких ударов и потенциальных последствий для мирного населения. Об этом сообщает RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

«Рассматривался план нанесения массового удара… зимой 2023 года. Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года», — говорится в публикации в Telegram-канале «Специально для RT».

При этом Украина продолжила наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре с использованием беспилотников, как сообщает источник. Эффективность таких ударов существенно ниже по сравнению с потенциальными возможностями российской стороны. Также есть информация о том, что примерно 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая связана с военно-промышленным комплексом и действиями ВСУ, на данный момент разрушено.

Также источник рассказал RT, что президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа. Так, лидер представил идею договориться с Россией о том, что Киев и Москва не будут ударять по энергообъектам, как новую. При этом идея является устаревшей и неоднократно доказывала свою нежизнеспособность.