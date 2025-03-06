Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев не стал терпеть нападки Макрона на Россию

Заявивший об угрозах для Европы со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном». Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и подчеркнул, что будет скучать по французскому лидеру после его ухода с поста президента.

Медведев заявил, что Макрона будет не хватать после его пропажи, ожидаемой в 2027 году.

Заявивший об угрозах для Европы со стороны России президент Франции Эммануэль Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном». Об этом написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и подчеркнул, что будет скучать по французскому лидеру после его ухода с поста президента.

«Россия стала, как я вам говорю, и на долгие годы вперед, угрозой для Франции и Европы, говорит Макрон. Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — заявил Медведев на своей странице в соцсети X.

Ранее Макрон выразил мнение, что Россия представляет угрозу для Европы и Франции. По его словам, опасность может исходить из воздуха, соцсетей и киберпространства.