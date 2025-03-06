«Россия стала, как я вам говорю, и на долгие годы вперед, угрозой для Франции и Европы, говорит Макрон. Сам Микрон, однако, не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать», — заявил Медведев на своей странице в соцсети X.