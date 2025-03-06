«Не придумал ничего лучше, чем повесить ярлык влага на Россию»: В Госдуме прокомментировали истерию Макрона

Истерия французского лидера Эмманюэля Макрона вновь стала фиаско. Над речью посмеялись даже местные чиновники. Все из-за заявления президента Франции об «угрозе со стороны России». Якобы страна нападет на Европу. По этому поводу высказался депутат Госдумы Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
По его словам, все происходящее вызывает лишь возмущение. Депутат отметил, что именно Франция всегда создавала угрозу для России, если смотреть вглубь истории. Эмманюэль Макрон просто развешивает ярлыки врага. Однако депутат выразил надежду на всеобщее понимание того, кто на самом деле является агрессором в этом конфликте.
«Сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза. Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Он становится диктатором для своего народа», — подытожил Михаил Шеремет.
Речь Макрона прокомментировал и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что французского лидера даже не вспомнят после следующих выборов.