«Не придумал ничего лучше, чем повесить ярлык влага на Россию»: В Госдуме прокомментировали истерию Макрона

По его словам, все происходящее вызывает лишь возмущение. Депутат отметил, что именно Франция всегда создавала угрозу для России, если смотреть вглубь истории. Эмманюэль Макрон просто развешивает ярлыки врага. Однако депутат выразил надежду на всеобщее понимание того, кто на самом деле является агрессором в этом конфликте.