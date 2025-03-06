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Белый дом подтвердил проведение переговоров между США и ХАМАС

Трамп стремится поддерживать диалог с различными участниками международной арены.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация Вашингтона ведет переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС.

На брифинге, отвечая на вопрос о причинах таких контактов, она отметила, что специальный посланник президента Дональда Трампа имеет право общаться с любыми сторонами. Ливитт также добавила, что эти действия были согласованы с Израилем, подчеркивая, что Трамп стремится поддерживать диалог с различными участниками международной арены в интересах американского народа.

По словам Ливитт, переговоры продолжаются, однако она отказалась раскрывать детали этих контактов.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ведет секретные прямые переговоры с палестинским движением ХАМАС, направленные на освобождение заложников, имеющих американское гражданство, а также на достижение более широкого соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа.