Белый дом подтвердил проведение переговоров между США и ХАМАС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация Вашингтона ведет переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС.
На брифинге, отвечая на вопрос о причинах таких контактов, она отметила, что специальный посланник президента Дональда Трампа имеет право общаться с любыми сторонами. Ливитт также добавила, что эти действия были согласованы с Израилем, подчеркивая, что Трамп стремится поддерживать диалог с различными участниками международной арены в интересах американского народа.
По словам Ливитт, переговоры продолжаются, однако она отказалась раскрывать детали этих контактов.
Ранее сообщалось, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ведет секретные прямые переговоры с палестинским движением ХАМАС, направленные на освобождение заложников, имеющих американское гражданство, а также на достижение более широкого соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа.