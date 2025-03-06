Белый дом подтвердил проведение переговоров между США и ХАМАС

На брифинге, отвечая на вопрос о причинах таких контактов, она отметила, что специальный посланник президента Дональда Трампа имеет право общаться с любыми сторонами. Ливитт также добавила, что эти действия были согласованы с Израилем, подчеркивая, что Трамп стремится поддерживать диалог с различными участниками международной арены в интересах американского народа.