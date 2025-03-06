В США сделали неожиданное заявление по поводу остановки помощи ВСУ

«Чиновники администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Зеленский уступит требованиям Белого дома. Г-н Трамп в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером сказал, что он ценит то, что г-н Зеленский заявил ранее в тот же день, что он готов “сесть за стол переговоров”», — отметила газета.