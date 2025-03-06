Трамп начал «последнее предупреждение» ХАМАС со слова «шалом»

«Шалом ХАМАС» означает «здравствуйте» и «до свидания» — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член Хамаса не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю", — говорится в публикации в аккаунте Трампа в его соцсети Truth Social.