Politico: ЕС придется платить за боеприпасы для Киева, «пока Трамп не умрет»

«Расходы на оборону становятся фиксированной стоимостью. Мы выключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление. Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — сказал изданию один из них на условиях анонимности.