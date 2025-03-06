СМИ: США возобновят помощь, если доломают Киев пойти на уступки

Напомним, Вашингтон 4 марта заблокировал поставки военной помощи Киеву. Временная приостановка американской помощи затрагивает вооружение, которое сейчас находится в пути на самолётах и кораблях. Также президент США Дональд Трамп наложил запрет на передачу Великобританией разведывательных данных Украине. Британские спецслужбы и военные структуры получили чёткие указания перестать выдавать всё на блюдечке ВСУ.