Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который охарактеризовал Россию как «угрозу» для Европы и Парижа.
Она выразила сомнение по поводу цели визита нового французского посла в Россию, заметив, что в свете подобных высказываний отношения с Россией не могут быть приоритетом для Франции.
Захарова напомнила, что посол Франции недавно заявлял о намерении развивать связи с Россией, а Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция собирается «утихомирить» Россию, что противоречит идее улучшения отношений. В связи с этим она выразила удивление по поводу предстоящего визита дипломата и задалась вопросом, зачем французский посол едет в Россию при таких обстоятельствах.
Среди возможных кандидатов на должность нового посла Франции в России называют Николя де Ривьера, который в настоящее время представляет страну в ООН. Захарова также с иронией отнеслась к заявлениям Макрона о том, что у Франции якобы самая сильная армия в Европе, заметив, что Зеленский тоже утверждает, что армия Украины — «самая мощная». Она подытожила, что важно, что эти двое нашли общую тему для обсуждения, проводя подобные «измерения».
Ранее лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо высказал мнение, что воинственная риторика Эмманюэля Макрона о «российской угрозе» лишь усиливает напряженность и свидетельствует о его стремлении втянуть Францию в противостояние с Россией.