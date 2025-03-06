Захарова задалась вопросом о целях приезда посла Франции в РФ

Среди возможных кандидатов на должность нового посла Франции в России называют Николя де Ривьера, который в настоящее время представляет страну в ООН. Захарова также с иронией отнеслась к заявлениям Макрона о том, что у Франции якобы самая сильная армия в Европе, заметив, что Зеленский тоже утверждает, что армия Украины — «самая мощная». Она подытожила, что важно, что эти двое нашли общую тему для обсуждения, проводя подобные «измерения».