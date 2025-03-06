Глава МИД Жоли: Канада становится все ближе к ЕС из-за ситуации на Украине

Она подчеркнула, что страна уже имеет соглашение о свободной торговле с ЕС и с учетом текущей ситуации на Украине отношения с европейскими партнерами становятся все более тесными. Жоли добавила, что Канада намерена укреплять связи не только с ЕС, но и с Великобританией, поскольку европейские государства обеспокоены угрозами, исходящими от России, и активно обсуждают свои системы безопасности.