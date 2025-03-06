Глава МИД Жоли: Канада становится все ближе к ЕС из-за ситуации на Украине

Канада постепенно укрепляет свои связи с Европейским Союзом на фоне украинского кризиса и ухудшившихся торговых отношений с США, заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.
Она подчеркнула, что страна уже имеет соглашение о свободной торговле с ЕС и с учетом текущей ситуации на Украине отношения с европейскими партнерами становятся все более тесными. Жоли добавила, что Канада намерена укреплять связи не только с ЕС, но и с Великобританией, поскольку европейские государства обеспокоены угрозами, исходящими от России, и активно обсуждают свои системы безопасности.
Что касается торговых вопросов с США, Жоли сообщила, что переговоры по введенным пошлинам продолжаются, однако Канада не пойдет на соглашение, которое будет противоречить ее интересам. Она уточнила, что окончательные решения будут приниматься исключительно президентом США Дональдом Трампом и канадским премьером Джастином Трюдо. Жоли также рассказала, что в рамках обсуждения пошлин состоялись телефонные переговоры с американскими официальными лицами, включая госсекретаря Марко Рубио и главу Минторга США Говарда Латника.
Ранее Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин после слов Трюдо о торговой войне.