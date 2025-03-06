Депутат Шеремет назвал истерикой заявление Макрона о России

«Истерика Макрона возмутительна», — цитирует Шеремета РИА Новости.
По его словам, если обратиться к истории, то мы увидим, что именно Франция всегда являлась угрозой, отправляя свои войска на Москву.
«Сегодня Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии, чтобы отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Евросоюза», — полагает депутат.
При этом Шеремет выразил уверенность в том, что «больная мечта» Макрона стать новым Наполеоном обречена. Он становится лишь диктатором для своего народа, и его прилюдно поставят на место.
Депутат также отметил, что Макрону для объединения вокруг себя европейских стран нужен внешний враг, поэтому он не придумал ничего лучшего, чем повесить этот ярлык на Россию.
«Но уверен, что народы европейских стран осознают, что РФ никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась», — подчеркнул Шеремет.
Он также добавил, что Россия «способна дать по зубам» любому агрессору.
Ранее выступление Макрона прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что сам французский политик большой угрозы не представляет, и навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года, когда истечет срок его президентских полномочий.