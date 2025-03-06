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МИД Австрии: страна предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро

Выделенные средства были направлены на разминирование территорий.

Источник: Аргументы и факты

Австрия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 12,1 миллиона евро, включая средства на разминирование.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Беате Майнл-Райзингер во время заседания национального совета, где новые члены правительства, включая канцлера Кристиана Штокера и министра по европейским делам Клаудию Плакольм, отвечали на вопросы депутатов перед предстоящим экстренным саммитом лидеров ЕС.

По словам Майнл-Райзингер, выделенные средства направлены на разминирование территорий, что позволит улучшить условия для поставок украинского зерна. Эта информация была озвучена в ответ на вопрос лидера австрийских зеленых Вернера Коглера о поддержке Украины в данной области.

В четверг в Брюсселе состоится внеочередной саммит Европейского Союза, на котором будут обсуждаться вопросы обороны и помощи Украине на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден направил колоссальные деньги на военную помощь Украине с простотой лишения ребенка конфеты. По словам президента США, он удивлен, что предыдущая администрация Белого дома в какой-то момент не потребовала от Европы сравнять расходы.