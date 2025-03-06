МИД Австрии: страна предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро

Ранее американский лидер Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественник Джо Байден направил колоссальные деньги на военную помощь Украине с простотой лишения ребенка конфеты. По словам президента США, он удивлен, что предыдущая администрация Белого дома в какой-то момент не потребовала от Европы сравнять расходы.