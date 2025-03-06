В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по лёгкой атлетике Малованюка

Малованюку было 27 лет, он обладал званием мастера спорта Украины, а также неоднократно становился чемпионом страны по спортивному ориентированию и лёгкой атлетике. Сообщают, что его ликвидировали 16 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области.