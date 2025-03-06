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В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по лёгкой атлетике Малованюка

В зоне специальной военной операции ликвидировали украинского спортсмена Ореста Малованюка. Лейтенант ВСУ в прошлом был чемпионом Украины по спортивному ориентированию. Информация появилась на странице Спортивного Комитета Украины в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Орест Малованюк, уроженец Буковины и командир разведгруппы “Гарт”, погиб на передовой», — указано в сообщении.

Малованюку было 27 лет, он обладал званием мастера спорта Украины, а также неоднократно становился чемпионом страны по спортивному ориентированию и лёгкой атлетике. Сообщают, что его ликвидировали 16 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Ранее Life.ru сообщал о ликвидации примкнувшего к ВСУ режиссёра Виталия Кокошко. Он был основателем студии «Кинограф».