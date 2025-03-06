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Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027

Французский лидер не оставит после себя заметного следа.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о предполагаемой угрозе со стороны России.

Он отметил, что сам Макрон исчезнет с политической арены в мае 2027 года, когда истечет его второй президентский срок, и его отсутствие не вызовет значительного беспокойства.

Медведев выразил мнение, что Макрон не представляет собой серьезной угрозы, добавив, что его уход из политики будет незамеченным. В своем сообщении в социальной сети X* он подчеркнул, что французский лидер не оставит после себя заметного следа.

«Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал Медведев.

Ранее французский лидер охарактеризовал украинский конфликт как проблему глобального масштаба, представляющую угрозу европейской безопасности. Он указал на рост военного потенциала России, включая увеличение численности войск и усиление вооруженных сил, выразив сомнение в том, что Москва ограничится только действиями на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.