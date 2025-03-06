NYT: приостановка помощи США может быть недолгой в случае уступок Киева

Вашингтон рассматривает возможность того, что временная приостановка помощи Украине может оказаться недолгой, если Киев согласится на определенные уступки перед Белым домом. Об этом сообщает газета The New York Times.
По информации издания, американские чиновники полагают, что «пауза в военных поставках и предоставлении разведывательной информации» может быть «относительно краткосрочной», если президент Украины Владимир Зеленский выполнит требования администрации Дональда Трампа.
Ранее в Белом доме сообщили, что Пентагон получил указание приостановить всю помощь Украине. Это решение затрагивает не только поставки оружия, но и технику, которая уже находится в пути или ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.
Приостановка поставок вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов Америки может сподвигнуть Киев к мирному урегулированию, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.